Эксперты предложили провести новый этап голосования за название ТПК

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Новый этап голосования за официальное название Третьего пересадочного контура (ТПК) метрополитена, предложили провести эксперты научного совета по вопросам развития транспортной инфраструктуры Москвы.
Так по мнению участника совета, эксперта Кирилла Янкова, обозначение должно вписываться в традиции московской топонимики. Название также должно давать представление о географии объекта. "О традициях топонимики: все линии московского метро женского рода — Сокольническая, Арбатско-Покровская и другие, и этому соответствует Большая кольцевая", – цитирует специалиста портал мэра и правительства Москвы.
Первое голосование за название строящегося пересадочного контура прошло с 21 июня по 4 декабря на проекте "Активный гражданин". В нем участвовали более 315 тысяч человек. 34,71 процента решили сохранить для линии действующее рабочее название. 20,77 процента участников предложили свои варианты. Второе место среди уже предложенных занял вариант "Третье кольцо". На третьем – "Вторая кольцевая линия".
Первый участок Третьего пересадочного контура, от "Делового центра" до "Петровского парка" откроют в ближайшее время. Полностью подземное кольцо замкнут в 2020–2021 годах. Длина ТПК составит 67 километров, на нем разместится 31 станция, с 21 пересадкой на другие ветки метро и Московское центральное кольцо.
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