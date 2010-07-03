Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает портал "Яндекс.Расписания".

В аэропорту Внуково рассказали о задержке 6 вылетов. В Домодедово 11 рейсов перенесены и 8 отменены совсем.

В столичном Шереметьево сообщили о задержке 7 самолетов.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Ранее причиной массовых отмен и задержек рейсов стала непогода. Изменения коснулись более 20 рейсов.