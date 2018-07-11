Пассажиры метро купили более 2,5 млн карт "Тройка" с начала года

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Более 2,5 миллиона транспортных карт "Тройка" купили пассажиры метро с начала года, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это на 17 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года – тогда метрополитен продал около 2,2 миллиона карт.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, "Тройка" появилась в кассах подземки в апреле 2013 года, и с тех пор продано 17,7 миллиона карт.

Он пояснил, что популярность карты растет благодаря удобному использованию, а также новым вариантам дизайна – помимо привычных синих карт, метрополитен традиционно выпускает тематические серии проездных, дизайн которых посвящается знаковым событиям.

Например, тематические "Тройки" появлялись в продаже к открытию первого участка Большой кольцевой линии, открытию станций "Окружная", "Селигерская" и "Лихоборы", 83-летию метро и чемпионату мира по футболу.

Помимо этого, "Тройку" можно купить в необычном формате – с 2017 года вышли проездные билеты в виде брелоков, браслетов и колец, и теперь пассажирам не нужно искать в сумке или кармане карту перед проходом через турникет, что значительно экономит их время. С начала текущего года москвичи приобрели около 30 тысяч аксессуаров с функционалом "Тройки". Самым востребованным по-прежнему остается брелок.

В июне запустили программу лояльности "Тройки". Пассажирам нужно лишь зарегистрироваться в программе и использовать билет "Кошелек". Для накопления бонусов, один из которых равен рублю, и получения скидок нужно предъявлять карту в торговых точках компаний-партнеров. В их число попали магазины, аптеки, рестораны, химчистки, частные клиники, салоны красоты, кинотеатры.