Водителю неисправной маршрутки грозит 2 года колонии

В отношении водителя маршрутного такси, который незаконно перевозил пассажиров от станции метро "Павелецкая" до 3-го Павелецкого проезда, возбуждено уголовное дело.

Маршрутка была признана не отвечающей требованиям безопасности для перевозки пассажиров, а ее эксплуатация была запрещена сотрудниками ГИБДД незадолго до задержания водителя.

Несмотря на запрет и на не удовлетворительное состояние транспортного средства, водитель продолжал незаконно перевозить пассажиров, подвергая опасности их жизнь и здоровье, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.

Напомним, в Москве регулярно проходят рейды по выявлению нелегальных перевозчиков, которые работают без разрешения. Водители, нелегально осуществляющие пассажирские перевозки, согласно федеральному законодательству, могут лишиться своих транспортных средств.

В период с 25 февраля по 4 июля 2013 года сотрудниками правоохранительных органов изъято 75 таких транспортных средств.