Более 45 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах задержали и отменили более 45 рейсов. Такие данные приводит сервис "Яндекс.Расписания".

Уточняется, что, например, в аэропорту Внуково отменено семь рейсов и еще 12 − задержано. А в Домодедове пришлось задержать семь и отменить пять авиарейсов. В аэропорту Шереметьево, в свою очередь, были задержаны 15 рейсов.

Ранее Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за метели. Она ожидается в ночь на субботу, 12 января. Кроме того, в столице может похолодать до 14–12 градусов мороза, предупредили синоптики.