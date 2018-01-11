Первые трамваи "Витязь-М" поступили в Октябрьское трамвайное депо

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Октябрьское трамвайное депо пополнилось первыми двумя вагонами "Витязь-М". В течение месяца они начнут курсировать на маршрутах в центре, на востоке и юго-востоке Москвы.

Всего в течение года в Москву поступят почти 100 вагонов нового поколения. В следующем году их общее количество достигнет 300 единиц, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

На данный момент вагонами "Витязь-М" полностью укомплектовано трамвайное депо имени Баумана, там находятся 120 вагонов. Трамваи курсируют на шести маршрутах на северо-востоке, востоке и в центре столицы, в том числе и на площади Тверская Застава.

Впервые трехсекционные трамваи "Витязь-М" вышли на улицы Москвы в марте 2017 года. Вагоны нового поколения отличаются бесшумностью и плавностью хода. В салоне расположено 60 сидячих мест, всего вагон вмещает до 260 пассажиров.

Трамваи оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Также вагоны адаптированы под малобобильных граждан.

Зайти в такие вагоны можно через любые двери – "Витязь-М" работают в бестурникетном режиме. Оплачивать проезд следует в салоне с помощью валидаторов.