На Судостроительной улице задерживаются трамваи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Москве на Судостроительной улице по техническим причинам задерживаются трамваи № 47 и 49. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Пассажиров попросили быть внимательнее, трамваи ходят до остановки Нижние Котлы. По маршрутам трамваев работают автобусы.

На прошлой неделе трамваи задерживались в районе станций метро "Красносельская" и "Бауманская" в Москве из-за ДТП на путях. Из-за аварии на Нижней Красносельской улице задерживались трамваи № Б, 37, 45, 50.

