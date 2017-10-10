В московском метро разместят фотографии начальников всех станций

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В столичной подземке до конца года разместят фотографии начальников станций. Пока такое нововведение ввели на станциях Сокольнической линии. Также в метро появились плакаты со справочной информацией о сервисных центрах и телефонами контакт-центра "Московский транспорт", где специалисты ответят на любые возникающие у пассажиров вопросы.

"В ближайшее время пассажиры увидят фотографии начальников еще на 100 станциях, а до конца года они появятся на всех 206 станциях Московского метрополитена", – рассказал первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Проект направлен на то, чтобы пассажиры знали, к кому можно обратиться за помощью в случае возникающих проблем. При этом главной целью является улучшение качества обслуживания. Об этом сообщили в ГУП "Московский Метрополитен".

Ранее сообщалось, что у службы безопасности московского метро появилось новое подразделение. Его сотрудники должны предотвращать преступления. Приказ о создании центра противодействия нарушениям издали только в апреле, а сейчас сотрудники уже приступили к работе. В их задачи входит контроль правил пользования метрополитеном, транспортная безопасность и антитеррористические меры. Они также будут контролировать вопросы, связанные с торговлей, рекламой, парковкой и комфортом пассажиров. Сейчас в центре работают порядка 400 человек.