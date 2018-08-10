Электрички Савеловского направления МЖД ввели в график после сбоя

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Пригородные поезда Савеловского направления МЖД вернулись к обычному расписанию. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Как уточнили в МЖД, движение элекричек на Савеловском направлении ввели в график, поэтому теперь они вновь "отправляются в рейсы и следуют по маршруту согласно расписанию".

Сбой произошел утром 10 августа на перегоне Москва − Бутырская. Из-за повреждения провода контактной сети движение электричек и поездов "Аэроэкспресс" пришлось на время приостановить. Впоследствии аэроэкспрессы между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом удалось ввести в график. При этом компания"Аэроэкспресс" пообещала компенсировать стоимость авиабилетов опоздавшим на рейс из-за сбоя.