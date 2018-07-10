Интервал движения поездов на МЦК могут сократить

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Интервал движения "Ласточек" на Московском центральном кольце могут сократить, сообщает Агентство "Москва". Об этом заявил председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров на совещании с главой Минтранса Евгением Дитрихом и Сергеем Собяниным.

Сейчас поезда на МЦК курсируют с интервалом в четыре минуты. "Договорились, что будем рассматривать вариант сделать еще более короткие интервалы", – сказал Белозеров.

Он также отметил, что РЖД планируют начать отработку беспилотных технологий на транспортной системе города. По его словам, эти технологии будут тестировать в течение нескольких лет.

Ранее стало известно, что Московское центральное кольцо перевезло уже двести миллионов пассажиров. Ежедневно МЦК пользуется по четыреста тысяч человек.