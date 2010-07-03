Авиакомпания "Россия" дополнительно осмотрит самолет после сообщений о течи

Сотрудники авиакомпании "Россия" проведут дополнительный осмотр самолета, следующего рейсом из Пхукета в Москву. Это будет сделано на волне сообщений протечке в салоне, сообщила Агентству "Москва" пресс-служба авиакомпании.
"Рейс авиакомпании "Россия" FV5876 от 10 июня вылетел из Пхукета в Москву по расписанию – в 08:40 мск. Прибытие воздушного судна ожидается в 18:15 мск. Информации о нештатных ситуациях или каких-либо неисправностях в авиакомпанию не поступало. В то же время на основании публикаций на интернет-ресурсах техниками авиакомпании будет проведен тщательный дополнительный осмотр воздушного судна", – сказано в сообщении.
Ранее в Сети появилось видео, из которого следует, что в самолете течет вода с потолка. Пассажиры вместе с бортпроводницами в форме, похожей на ту, которую носят сотрудники авиакомпании "Россия", затыкают щели с течью салфетками. Позже в СМИ сообщалось, что случай произошел в самолете Boeing, следующим по маршруту Пхукет – Москва.
Самолет "России" Пхукет – Москва проверят после сообщений о течи
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