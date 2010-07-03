Проезд по двум столичным улицам ограничен из-за инженерных работ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта ограничено на участке 3-го Автозаводского проезда и на улице Щербаковская из-за инженерных работ. Об сообщили Агентству "Москва" в инфоцентре транспортного комплекса столицы.

По данным ведомства, ограничения на участке 3-го Автозаводского проезда в районе владения 13 будут действовать по 21 мая. Нельзя будет проехать по одной полосе при том, что сохранится обычное число полос за счет ликвидации парковки.

Кроме того, с 11 по 14 апреля движение будет круглосуточно ограничено по одной полосе в районе дома № 41А на Щербаковской улице. А с 18 по 22 апреля аналогичные ограничения введут на пересечении Щербаковской и улицы Ибрагимова.