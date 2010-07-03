Короткое замыкание произошло в тоннеле метро

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Короткое замыкание произошло в тоннеле на Калужско-Рижской линии метро днем в среду, 10 апреля.

"Причиной пожара стало тепловое проявление электрического тока при аварийной работе электросети", – цитирует РИА Новости источник в экстренных службах. В результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что замыкание случилось вблизи станции "Академическая". Возгорание оперативно ликвидировал машинист одного из поездов. Подземка работает в штатном режиме, помощь МЧС не потребовалась.

Аналогичный инцидент произошел 7 апреля в тоннеле Сокольнической линии. Тление электрического кабеля привело к задымлению и приостановке движения поездов. Возгорание оперативно ликвидировали. На станции "Чистые пруды" эвакуировали порядка 250 человек, в течение часа станция не работала на вход и выход.