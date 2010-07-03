Отменены дорожные ограничения на юго-востоке столицы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Все ограничения движения на юго-востоке столицы, которые ввели из-за закрытия участка фиолетовой ветки, сняли. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

"В районах Таганский, Южнопортовый, Текстильщики, Печатники, Кузьминки, Рязанский, Нижегородский и Выхино-Жулебино восстановлена прежняя схема движения транспорта: отменены все временные перекрытия, восстановлен доступ к парковкам там, где он был временно ограничен", – говорится в сообщении.

Все станции Таганско-Краснопресненской линии метро открыли 9 апреля. Станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" работают в штатном режиме.

В работах по обновлению инфраструктуры станций метро, которые закрыли из-за строительства Некрасовской линии, принимали участие около 1,4 тысячи сотрудников столичного метрополитена.

На путевой инфраструктуре работы прошли на участке более 3,8 километра. Были заменены шпалы, провели техническое обслуживание путей и контактного рельса. На открытом участке пути было заменено 27 тонн щебня. Также сотрудники метрополитена уложили около двух тысяч метров новых кабелей и покрасили светофоры.

Участок фиолетовой ветки закрыли 6 апреля.