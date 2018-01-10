Запуск восьмивагонных поездов снизит загруженность Сокольнической линии метро

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Запуск восьмивагонных поездов на Сокольнической линии увеличит провозную способность ветки на 15 процентов, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Дополнительные вагоны позволят создать более 186 тысяч пассажирских мест в сутки или более 68 миллиона мест – в год.

Подготовка перонов станций к восьмивагонным поездам велась с 2013 года. Были модернизированы объекты инфраструктуры и усилены линии электроснабжения.

Предполагается, что до конца января 2018 года 40 процентов поездов Сокольнической линии будут состоять из восьми вагонов. Оставшиеся поезда увеличат еще на один вагон в течение двух лет – после реконструкции депо "Северное", которое сейчас не рассчитано на прием восьмивагонных поездов.

Кроме того, с 2019 года на линию начнут поступать современные поезда – составы типа "Москва" или вагоны новой, перспективной серии.

Ранее о запуске с 10 января восьмивагонных поездов на Сокольнической линии сообщил Сергей Собянин.