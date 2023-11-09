В ГД предложили отложить повышение утилизационного сбора в 250 раз на конец года

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба ЛДПР

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Ярослав Нилов обратился к правительству России и попросил отложить вступление в силу новых тарифов на уплату утилизационного сбора до 31 декабря. Об этом сказано в телеграм-канале партии.

Новые правила вступили в силу 29 октября 2023 года. Теперь многим автовладельцам, которые купили авто за рубежом, а затем ввезли их в РФ для личного пользования с 1 августа, предстоит выплатить утилизационный сбор, чья стоимость выросла в среднем в 250 раз, до уровня тарифов юридических лиц, объяснил Нилов.

"Итоговая сумма утилизационного сбора для тысяч граждан РФ, попавших в такую ситуацию, сопоставима как минимум с половиной стоимости приобретенного автомобиля и объективно кратно превышает финансовые возможности автовладельцев", – заключил депутат.



Также он предложил дать право россиянам, которые до 29 октября купили и ввезли в РФ личное авто, оплатить утильсбор по старым ценам.

До этого Минпромторг России скорректировал механизм уплаты утилизационного сбора на автомобили. Отмечается, что целью изменений является поддержка отечественных предприятий-надстройщиков, использующих в производстве отечественные базовые автомобили и шасси.

Теперь если ранее утилизационный сбор уже был уплачен за базовое транспортное средство или шасси, то производителя освободят от финансовых издержек, связанных с этим сбором.

Вместе с этим был конкретизирован механизм администрирования уплаты утильсбора за автомобили, ввезенные в РФ для перепродажи. Если изначально за машину был уплачен сбор по льготной ставке, то при перепродаже в течение 12 месяцев покупатель должен будет доплатить корректную сумму до полной ставки.



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