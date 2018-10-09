Российских водителей за превышение скорости оштрафовали на 21 млрд рублей

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С января по сентябрь 2018 года за превышение скорости от 20 до 40 километров в час российских автомобилистов оштрафовали на общую сумму 21,3 миллиарда рублей. Такие данные порталу Москва 24 предоставили в МВД.

Данное правонарушение стало самым распространенным на дорогах страны. Всего за указанный период было возбуждено 61,5 миллиона дел о таких административных правонарушениях.



Размер штрафа за превышение скорости движения свыше 20 и не более 40 километров в час, согласно КоАП, составляет 500 рублей

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что дорожные камеры с ноября начнут фиксировать автомобили без полисов ОСАГО. Каким образом будут штрафовать автомобилистов без страховки в автоматическом режиме и понадобятся ли для этого новые комплексы, читайте в материале портала Москва 24.