Российских водителей за превышение скорости оштрафовали на 21 млрд рублей

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
С января по сентябрь 2018 года за превышение скорости от 20 до 40 километров в час российских автомобилистов оштрафовали на общую сумму 21,3 миллиарда рублей. Такие данные порталу Москва 24 предоставили в МВД.
Данное правонарушение стало самым распространенным на дорогах страны. Всего за указанный период было возбуждено 61,5 миллиона дел о таких административных правонарушениях.
Размер штрафа за превышение скорости движения свыше 20 и не более 40 километров в час, согласно КоАП, составляет 500 рублей
Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что дорожные камеры с ноября начнут фиксировать автомобили без полисов ОСАГО. Каким образом будут штрафовать автомобилистов без страховки в автоматическом режиме и понадобятся ли для этого новые комплексы, читайте в материале портала Москва 24.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: