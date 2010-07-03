В пяти округах Москвы изменится схема движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На некоторых улицах Москвы изменится схема движения транспорта. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

С 10 сентября по 11 декабря ограничат движение на Сельскохозяйственной улице от дома № 14 корпуса 1 до дома № 22 корпуса 1. Это связано со строительством инженерных коммуникаций.

С 10 сентября по 25 декабря будет сложнее проехать по одной полосе Проектируемого проезда № 1432 в районе владения 15 на Аминьевском шоссе.

По 15 октября ограничат движение по одной полосе по Востряковскому проезду между домами № 18а и № 23 корпусом 2. Здесь будут ремонтировать газопровод.

С 9 сентября 2019 года по 8 июня 2020 года будет ограничено движение по двум полосам Авиамоторной улицы от дома № 41б до дома № 13 по Энергетической улице.

С 10 сентября по 10 октября движение будет ограничено с 01:30 до 05:30 в районе дома № 3 по улице Матросова. С 10 сентября по 1 декабря круглосуточно будет ограничен проезд от дома № 3 до дома № 1 корпуса 1. С 10 сентября до 15 декабря нельзя будет проехать по одной полосе Домостроительной улицы от дома № 3 до дома № 1.

C 10 сентября по 15 октября будет ограничено движение по двум полосам на боковом проезде улицы Кубинки в районе дома № 22 корпуса 1. Также с 25 ноября по 15 декабря ограничат движение по одной полосе на Запорожской улице в районе дома № 2.

С 9 сентября по 30 октября ограничат движение по одной полосе на дублере проспекта Андропова в районе владения 10.

Также сообщается, что будет затруднен проезд по одной полосе на улице Малой Ордынке от дома № 24 до дома № 19.

С 11 по 30 сентября изменится схема движения на нескольких улицах в районе Замоскворечье. Ограничения будут действовать на Большой Татарской улице от дома № 3 строения 4 в Пятницком переулке до пересечения с Малым Татарским переулком, в Малом Татарском переулке – на участке от пересечения с Большой Татарской до пересечения с Новокузнецкой и на участке от дома № 8 до дома № 34/2 строения 1 на Большой Татарской.

