В пяти округах Москвы изменится схема движения

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На некоторых улицах Москвы изменится схема движения транспорта. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.
С 10 сентября по 11 декабря ограничат движение на Сельскохозяйственной улице от дома № 14 корпуса 1 до дома № 22 корпуса 1. Это связано со строительством инженерных коммуникаций.
С 10 сентября по 25 декабря будет сложнее проехать по одной полосе Проектируемого проезда № 1432 в районе владения 15 на Аминьевском шоссе.
По 15 октября ограничат движение по одной полосе по Востряковскому проезду между домами № 18а и № 23 корпусом 2. Здесь будут ремонтировать газопровод.
С 9 сентября 2019 года по 8 июня 2020 года будет ограничено движение по двум полосам Авиамоторной улицы от дома № 41б до дома № 13 по Энергетической улице.
С 10 сентября по 10 октября движение будет ограничено с 01:30 до 05:30 в районе дома № 3 по улице Матросова. С 10 сентября по 1 декабря круглосуточно будет ограничен проезд от дома № 3 до дома № 1 корпуса 1. С 10 сентября до 15 декабря нельзя будет проехать по одной полосе Домостроительной улицы от дома № 3 до дома № 1.
C 10 сентября по 15 октября будет ограничено движение по двум полосам на боковом проезде улицы Кубинки в районе дома № 22 корпуса 1. Также с 25 ноября по 15 декабря ограничат движение по одной полосе на Запорожской улице в районе дома № 2.
С 9 сентября по 30 октября ограничат движение по одной полосе на дублере проспекта Андропова в районе владения 10.
Также сообщается, что будет затруднен проезд по одной полосе на улице Малой Ордынке от дома № 24 до дома № 19.
С 11 по 30 сентября изменится схема движения на нескольких улицах в районе Замоскворечье. Ограничения будут действовать на Большой Татарской улице от дома № 3 строения 4 в Пятницком переулке до пересечения с Малым Татарским переулком, в Малом Татарском переулке – на участке от пересечения с Большой Татарской до пересечения с Новокузнецкой и на участке от дома № 8 до дома № 34/2 строения 1 на Большой Татарской.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: