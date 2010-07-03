Движение на улице Сельскохозяйственной ограничат до декабря

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С 10 сентября по 11 декабря ограничат движение транспорта на улице Сельскохозяйственной. Здесь будут проводиться строительные работы. Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Ограничения будут действовать на участке от дома № 14 корпуса 1 до дома № 22 корпуса 1.

Уточняется, что ограничения будут действовать на одной полосе с сохранением количества полос за счет обустройства временных уширений.

Также с 10 сентября ограничат движение на улицах Матросова и Домостроительной. Ранее стало известно о вводимых ограничениях на улице Авиамоторной в связи со строительством пешеходного перехода.

