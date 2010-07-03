Электромобили будут доставлять ветеранов до Красной площади 9 мая

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Более 30 электромобилей будут перевозить ветеранов ВОВ до Красной площади 9 мая, где пройдет парад в честь Дня Победы. Об этом сообщили ТАСС пресс-службе Мосгортранса.

"По поручению мэра Москвы мы предоставили 30 электромобилей для работы на мероприятиях, посвященных Дню Победы. Они обслуживают ветеранов – гостей парада Победы", – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, водители Мосгортранса довезут гостей на электрокарах от Ильинки и Васильевского Спуска до трибун на Красной площади.

Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами 11 компаний такси внутри МКАД 9 мая. Ветеранов бесплатно будут возить компании "Букет такси", "Новое желтое такси", "Таксити", "Формула такси", "Мостакси", "Такси 2412", Key to way, "Такси ритм", "М Такси", "Евростандарт" и "Шоколад такси".