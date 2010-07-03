Завершены работы по обновлению инфраструктуры закрытых станций фиолетовой ветки метро

Работы на закрытых станциях Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена завершены, сообщает пресс-служба метрополитена.
"Мы воспользовались "паузой", чтобы провести важные работы по обновлению пассажирской зоны, путевой и энергетической инфраструктуры. Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов на линии и стабильного выполнения графика. Сейчас все запланированные на станциях работы завершены", – приводятся в сообщении слова замначальника метрополитена Дмитрия Дощатова.
В работах по обновлению инфраструктуры станций, которые закрыли из-за строительства Некрасовской линии, принимали участие около 1,4 тысячи сотрудников столичного метрополитена.
На путевой инфраструктуре работы прошли на участке более 3,8 километра. Были заменены шпалы, провели техническое обслуживание путей и контактного рельса. На открытом участке пути было заменено 27 тонн щебня. Также сотрудники метрополитена уложили около двух тысяч метров новых кабелей и покрасили светофоры.
Кроме того, работы велись и в пассажирской зоне.
6 апреля закрыли участок Таганско-Краснопресненской линии между "Пролетарской" и "Котельниками".
Фото: mosgortrans.ru
Не работают станции: "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники".
В связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро изменилась схема движения на юго-востоке Москвы, обеспечивая приоритет для городского транспорта. Ограничения действуют с 02:30 6 апреля до 04:30 11 апреля.
Работают обособленные выделенные полосы на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте, улицах Марксистская, Таганская, Нижегородская, дублерах Новорязанского шоссе.
Закрыты съезды со МКАД в направлении центра на Рязанский и Волгоградский проспекты, с основного хода улицы Нижегородская на внешнюю сторону ТТК. Движение по дублерам Лермонтовского проспекта и Хвалынскому бульвару запрещено.
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