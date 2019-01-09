ФАС закрыла дела о недопуске такси в Домодедово и Шереметьево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Дела в отношении операторов аэропортов Домодедово и Шереметьево о недопуске такси на первую линию закрыла Федеральная антимонопольная служба России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что операторы воздушных гаваней устранили нарушения и сделали так, чтобы квалифицированные участники рынка такси попали на первую линию привокзальных площадей. К тому же сами аэропорты в 2019 году обязались обеспечить технические решения, которые устанавливают одинаковые цены на услуги такси.
Представители ведомства отметили конструктивную позицию аэропортов в решении проблемы организации работы перевозчиков. В ФАС добавили, что проследят за выполнением аэродромами принятых на себя обязательств и продолжат мониторинг на этом рынке.
В 2018 году ФАС направила аэропортам официальное предупреждение о расширении перечня такси, имеющих право подъезда к первой линии. Антимонопольные дела были возбуждены в отношении Домодедово и Шереметьево. А вот аэропорт Внуково самостоятельно исполнил требования по организации доступа такси к терминалам.
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