Участок салатовой ветки метро продлят к 2021 году

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро за МКАД планируется начать в 2018 году и завершить в 2021 году, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, новый отрезок салатовой ветки находится на стадии проектирования. Новые станции будут неглубокого заложения.

"Мы выбираем трассы, после этого будем готовить проект планировки. Через год надеемся выйти на стройку", – цитирует Бочкарева "Вечерняя Москва".

Ранее сообщалось, что до конца года на салатовой ветке достроят еще три станции − "Окружную", "Верхние Лихоборы" и "Селигерскую".

"Окружная" будет находиться в Тимирязевском районе вдоль Локомотивного проезда. Станция получит выход к Гостиничному проезду, а в будущем и к одноименным платформам МЦК и Савеловского направления МЖД. Ожидается, что загрузка станции составит 97 тысяч человек в сутки.

Станция "Верхние Лихоборы" откроется на границе двух районов – Бескудниковского и Западного Дегунино, там, где к Дмитровскому шоссе примыкает Бескудниковский бульвар. Ожидается, что загрузка станции составит 80 тысяч человек в сутки.

Третья станция этого участка – "Селигерская". Ожидается, что загрузка станции составит 52 тысячи человек в сутки. На какое-то время она станет конечной на салатовой ветке, но в планах сначала дотянуть линию до Лианозово, а потом до района Северный, который находится за МКАД.

О том, что даст жителям Москвы открытие новых станций на севере города, читайте в материале портала Москва 24.