Участок салатовой ветки метро продлят к 2021 году

8 декабря, 11:27
Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
Строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро за МКАД планируется начать в 2018 году и завершить в 2021 году, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, новый отрезок салатовой ветки находится на стадии проектирования. Новые станции будут неглубокого заложения.
"Мы выбираем трассы, после этого будем готовить проект планировки. Через год надеемся выйти на стройку", – цитирует Бочкарева "Вечерняя Москва".
Ранее сообщалось, что до конца года на салатовой ветке достроят еще три станции − "Окружную", "Верхние Лихоборы" и "Селигерскую".
"Окружная" будет находиться в Тимирязевском районе вдоль Локомотивного проезда. Станция получит выход к Гостиничному проезду, а в будущем и к одноименным платформам МЦК и Савеловского направления МЖД. Ожидается, что загрузка станции составит 97 тысяч человек в сутки.
Станция "Верхние Лихоборы" откроется на границе двух районов – Бескудниковского и Западного Дегунино, там, где к Дмитровскому шоссе примыкает Бескудниковский бульвар. Ожидается, что загрузка станции составит 80 тысяч человек в сутки.
Третья станция этого участка – "Селигерская". Ожидается, что загрузка станции составит 52 тысячи человек в сутки. На какое-то время она станет конечной на салатовой ветке, но в планах сначала дотянуть линию до Лианозово, а потом до района Северный, который находится за МКАД.
О том, что даст жителям Москвы открытие новых станций на севере города, читайте в материале портала Москва 24.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: