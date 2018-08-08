Российский лоукостер введет плату за регистрацию на рейсы за рубежом

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Авиакомпания "Победа" с 28 октября введет платную регистрацию на рейсы в зарубежных аэропортах, сообщает Агентство "Москва".

В российских аэропортах регистрация по-прежнему будет включена в стоимость билета, а в зарубежных за это придется заплатить 25 евро. При этом онлайн-регистрация, открывающаяся на сайте авиакомпании за 24 часа до вылета, остается бесплатной.

Как рассказали в авиакомпании, это вынужденная мера, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо. Генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков уточнил, что с прошлого года расходы из-за роста цен на топливо выросли более чем на 10%.

"Мы могли бы пропорционально увеличить стоимость билетов и закрыть на этом вопрос. Но команда "Победы" каждый день ищет возможность сделать билеты еще дешевле, поэтому было принято такое неординарное решение", – сказал он.

Также в компании отметили, что ведущие лоукостеры по всему миру взимают с клиентов плату за оказание услуг, тем самым стимулируя клиентов регистрироваться самостоятельно онлайн и снижать расходы авиакомпании на обеспечение процесса регистрации в аэропортах.

Ранее Верховный суд утвердил список вещей для бесплатного провоза в самолете. Это решение высшая судебная инстанция вынесла по иску авиакомпании "Победа" к Минтрансу. Перевозчик требовал сократить список вещей в Федеральных авиационных правилах, которые можно провозить помимо ручной клади.