Производство авто перезапустили на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Серийное производство автомобилей перезапустили на бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге, а ныне ООО "АГР", рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, чьи слова приводит ТАСС.

Алиханов уточнил, что он уже пообщался на эту тему с губернатором региона Владиславом Шапшой. Также он отметил факт переговоров с потенциальными партнерами "АГР". Деталей о бренде, моделях и объемах производства он не раскрыл.

Немецкая Volkswagen Group остановила российские заводы в начале марта 2022 года. Новым владельцем актива в Калуге стал дилер "Авилон – Арт-Финанс". Сделку оценили в 125 миллионов евро.

