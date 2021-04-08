Дептранс предупредил об изменении маршрутов четырех автобусов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичном департаменте транспорта сообщили об изменении маршрута некоторых автобусов с 10 апреля. Об этом говорится в Telegram-канал ведомства.

"При следовании от МЦД Сетунь автобусы № 794 поедут в объезд закрытого участка эстакады Кубинка – Боженко по улице Толбухина, Запорожской улице, дублеру улицы Кубинки с разворотом под эстакадой, далее своим маршрутом в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

Временно прекратит работу остановка "Улица Горбунова", вводится новая – "Запорожская улица".

Уточняется, что изменения вводятся на время капитального ремонта эстакады Кубинка – Боженко на пересечении с железнодорожными путями.

Также с 10 апреля автобусы № т22, ДП52 и электробусы № н3 при следовании к метро "Партизанская" будут двигаться по временной объездной дороге через Щербаковскую улицу и улицу Ибрагимова, объезжая участок Вельяминовской улицы между Щербаковской и Ткацкой улицами.

Для них временно прекратит работу остановка "Ткацкая улица", а остановка "Метро "Семеновская" переносится на Щербаковскую улицу.

Кроме того, в Дептрансе сообщили об изменении времени работы автобусного маршрута № 203 с 9 апреля.

"Ежедневно последний автобус будет отправляться: от 6-го микрорайона Загорья – в 00:55 (вместо 00:41), от метро "Царицыно" – в 1:23 (вместо 1:06)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за паводка реки Оки в городском округе Луховицы изменилось движение некоторых автобусов АО "Мострансавто".