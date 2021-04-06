В Подмосковье из-за паводка изменили схемы движения некоторых автобусов

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Из-за паводка реки Оки в городском округе Луховицы изменилось движение некоторых автобусов АО "Мострансавто". Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Закрыто движение транспорта на дорогах Белоомут – Слемские Борки и Дединово – Любичи – Ловцы. В связи с этим с 5 апреля временно изменились схемы движения некоторых маршрутов Мострансавто", – говорится в сообщении.

Так, автобусы № 333 проследуют до "Стадиона", а затем до "Сельникова" без остановок, после продолжат движение по обычной схеме.

В среду и по выходным дням отменены рейсы до остановки "Слемские Борки" для автобусов № 59.

В пресс-службе добавили, что автобусы на маршруте № 30 Коломна (а/с "Старая Коломна") – Новопокровское в 10:45 будут выполнять рейс от автовокзала Коломны до остановки "Сельниково". Без заезда на остановочный пункт (ОП) "Белоомут" будут курсировать автобусы, следующие по маршруту № 26.

"Автобусы, следующие по маршруту № 37 Белоомут – Сельниково, будут осуществлять движение только до двух ОП – "Поворот на Озерицы" и "Паром", – заключили в пресс-службе.

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