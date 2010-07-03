Метро предупредило о начале вечернего часа пик в 16:30

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Вечерний час пик в московском метро 8 апреля начнется раньше обычного. Об этом горожан предупредила пресс-служба столичного метро, передает Агентство "Москва".

Это связано с перераспределением пассажиров станций, расположенных на юго-востоке. Рост числа пассажиров на станциях, наиболее близких к закрытому участку Таганско-Краснопресненской линии, сегодня начнется уже в 16:30 и будет длиться примерно до 21:00.

"Мы призываем пассажиров по возможности совершить свою поездку до вечернего часа пик или после него. Предпочтение лучше отдать пригородным поездам и МЦК – они готовы принять дополнительных пассажиров. Также можно воспользоваться другими линиям метрополитена. По возможности откажитесь от проезда через станции "Пролетарская" и "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии, поскольку именно здесь сегодня утром было отмечено наибольшее увеличение количества пассажиров", – сообщили в пресс-службе.

Узнать о самых оптимальных маршрутах можно изучив плакаты на станциях и ознакомившись со схемами на экранах в вагонах всех линий метро, добавила пресс-служба. Всего в столице размещено более 35 тысяч плакатов. Также информация об альтернативных маршрутах представлена на сайтах и в приложениях предприятий Транспортного комплекса.

С 6 по 10 апреля для пассажиров недоступен участок Таганско-Краснопресненской линии от "Пролетарской" до "Котельников". Закрытие необходимо для проходки тоннеля новой Некрасовской линии в зоне действующего метро.