Все платформы МЦК обработают против гололедицы

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В связи с непогодой, железнодорожники проводят противогололедную обработку всех платформ МЦК. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Как пояснили в МЖД, платформы Московского центрального кольца обработают противогололедным средством, которое поможет снизить риск образования гололедицы.

Уточняется, что за обработку и уборку пригородных платформ в границах МЖД отвечает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), которая ранее взяла эти платформы в аренду.

"Со своей стороны, железнодорожники проводят мониторинг качества обслуживания компанией-перевозчиком пригородных платформ", – отметили в МЖД.

Ранее ЦОДД рекомендовал столичным автомобилистам пересесть на общественный транспорт, чтобы не мешать работе коммунальных служб, которые ведут уборку улиц в круглосуточном режиме для ликвидации последствий рекордного снегопада. По прогнозам синоптиков, 8 февраля в столице пройдет небольшой снег. Также возможно образование гололедицы, в связи с чем дорожные службы опасаются роста числа мелких ДТП.