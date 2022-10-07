Россиянам рассказали, как изменения в ПДД затронут пользователей электросамокатов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

После внесения поправок в ПДД электросамокаты признали транспортным средством. Теперь их пользователи станут отдельными участниками дорожного движения, заявил автоюрист, руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.

"Впервые в России заявили о проблеме электросамокатов в сентябре 2018 года. Со вступлением (в силу изменений. – Прим. ред.) ПДД для них эта категория участников движения станет более понятной. До этого они приравнивались к пешеходам. Люди, управляющие электросамокатами, станут отдельной категорией", – отметил Едрышов в разговоре с "Парламентской газетой".

Он добавил, что на подобном транспортном средстве можно будет ездить по велодорожкам и тротуарам. Кроме того, на самокате разрешат передвигаться по правому краю дороги при условии, что транспорт оснащен специальными фонарями красного цвета спереди и сзади.

По мнению Едрышова, подобные изменения являются актуальными для страны. Эксперт считает, что решение будет способствовать порядку на дорогах и тротуарах.

Ранее кабмин РФ утвердил изменения в ПДД, согласно которым скорость езды на электросамокатах не должна превышать 25 километров в час. Масса такого транспорта не должна превышать 35 килограммов. Помимо этого, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средства индивидуальной мобильности.

Скорость электросамокатов ограничили до 25 км/ч в России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!