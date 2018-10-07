Несколько улиц в Москве перекрыли из-за полумарафона

Несколько улиц в Москве перекрыли 7 октября из-за проведения полумарафона "Моя столица", сообщает пресс-служба ЦОДД.

До 20:00 нельзя будет проехать по Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а до 16:00 – по улице Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.

Также до восьми вечера будет перекрыт парковочный карман в районе пересечения Университетской площади с улицей Косыгина.

Участниками полумарафона "Моя столица" станут почти шесть тысяч человек. Старт спортивному мероприятию был дан 7 октября в 10 утра на Воробьевых горах.

Разминку для участников забега провела двукратная олимпийская чемпионка Елена Замолодчикова и олимпийский чемпион Александр Легков.

Полумарафон пробежит экс-нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков в паре с человеком с ограниченными возможностями.

Также в нем примут участие вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин, защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко, экс-футболист сборной России Алексей Смертин, готовящийся к нью-йоркскому марафону и другие.

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