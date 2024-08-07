Акулова: жители Хорошёво-Мнёвников просят уменьшить интервалы движения автобусов № 800

Фото: Светлана Калинина

Инженер-эколог, эксперт по созданию комфортной городской среды Светлана Акулова приняла участие во встрече активных жителей с представителями управы района Хорошёво-Мнёвники, где в том числе обсуждался вопрос интервалов движения автобусов № 800, пишет Агентство "Москва".

"Этот маршрут пользуется большой популярностью, он связывает три района и делает остановки у важных социальных объектов, в том числе центра московского долголетия, дворца творчества детей и молодежи, поликлиники № 115. Очень важно, чтобы все жители могли комфортно передвигаться на этом автобусе и точно планировать свое время с учетом его расписания", – рассказала Акулова.

По наблюдениям жителей района, главные неудобства создают слишком большие интервалы движения автобусов – на остановках скапливается большое количество людей, а также периодические сбои в расписании. Участники встречи зафиксировали все подробности ситуации, чтобы составить обращение в департамент транспорта Москвы.

"Транспорт – это не только важная часть социальной инфраструктуры, но и составляющая заботы об экологической ситуации в Москве. Комфортный и быстрый городской транспорт, мотивирующий жителей столицы пользоваться им вместо личных автомобилей, снижает нагрузку на экологию", – добавила Акулова.

Сейчас в районе проживают около 182 тысяч человек, и район продолжает интенсивно развиваться, открываются новые станции метро. Как рассказали активные жители, в числе которых был народный артист России Юрий Назаров, текущее расписание некоторых маршрутов уже не соответствует пассажиропотоку.

Всего в районе функционирует 30 маршрутов наземного транспорта. Как отметила Акулова, маршрут № 800 – один из самых востребованных у жителей района.

Ранее москвичей предупредили, что трамваи не будут ходить по выходным до станции метро "Сокол". Причина изменений – ремонт трамвайных путей на Волоколамском шоссе, который будет идти лишь по выходным. В эти дни ряд трамваев будут ходить до "Войковской", а часть проследуют до остановки "Михалково".

