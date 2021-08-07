На улице Черняховского задерживаются автобусы из-за падения дерева

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Из-за падения дерева на улице Черняховского задерживается движение автобусов №110 и 105. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"Из-за падения дерева на проезжую часть на улице Черняховского задерживается движение автобусов 105 и 110", – говорится в сообщении.

Горожан призывают временно избегать поездок в данный район.

Ранее движение трамваев № 6 по улице Героев Панфиловцев восстановили после случившегося ДТП на путях. Там произошла авария с участием пешехода и трамвая, в результате чего трамваи № 6 задерживались.