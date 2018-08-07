Электрички Ярославского направления 11-12 августа пустят по другому расписанию

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Расписание электричек Ярославского направления Московской железной дороги временно изменится, сообщает Агентство "Москва".

Как пояснили в пресс-службе АО "Центральная ППК", график движения ряда электропоездов будет скорректирован с 11 на 12 августа в связи с плановыми работами на отрезке пути Лосиноостровская – Москва.

Много отмен на маршрутах между Москвой (Ярославский вокзал) и станциями "Монино", "Сергиев Посад", "Щелково", "Софрино", "Фрязино – Пассажирская", "Пушкино", "Болшево", "Александров-1". На "Маленковской" поезда останавливаться не будут.

Некоторые электрички 11 августа будут пущены по сокращенному маршруту. Это относится к составам: №6248 Москва – Сергиев Посад, №6726 Москва – Фрязево, №6658 Москва – Монино, №6711 Фрязево – Москва.

В МЖД приносят извинения за доставленные неудобства и советуют пассажирам уточнять информацию об изменениях в расписании.