Москвичи ежедневно пользуются оплатой проезда по биометрии более 150 тысяч раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи каждый день совершают более 150 тысяч поездок, оплачивая проезд при помощи биометрии, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В Москве одна из лучших билетных систем в мире, что позволяет внедрять самые удобные и технологичные способы оплаты одними из первых. Оплату по биометрии уже выбрали более 330 тысяч человек", – отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, в настоящее время самый современный способ оплаты проезда работает на всех станциях столичного метрополитена и МЦК, а также речного транспорта и в "Аэроэкпрессе". Сейчас у ведомства в планах запуск аналогичной системы на станциях Московских центральных диаметров.

При этом другие способы оплаты продолжают работать, поэтому выбор остается за пассажиром, заключил Ликсутов.

По данным на октябрь 2023 года, жители Москвы за 2 года уже 80 миллионов раз воспользовались оплатой проезда в транспорте по биометрии. В целом 88% пассажиров столичного метрополитена пользуются безналичной оплатой проезда, подчеркивал Ликсутов.

"Мой район. Навигатор": новая версия приложения "Метро Москвы" стала доступна для горожан