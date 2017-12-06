Собянин утвердил назначение нового гендиректора "Мосгортранса"

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Сергей Собянин подписал документ о назначении Леонида Антонова генеральным директором ГУП "Мосгортранс" на пять лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Антонов назначен на эту должность на пять лет. Ранее бывший генеральный директор "Мосгортранса" Евгений Михайлов покинул пост.

Антонов родился в 1960 году. Он окончил Московский автомобильно-дорожный институт. В "Мосгортрансе" начал работать в 1986 году. С 2013 года он занимал должность заместителя генерального директора Мосгортранса. В этой должности курировал все вопросы, связанные с управлением эксплуатационными площадками предприятия, развитием наземного транспорта и работой подвижного состава на маршрутах.

Антонов награжден почетной грамотой Союза транспортников России. Ему также присвоено звание "Почетный работник транспорта и связи Москвы".