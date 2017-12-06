"Аэроэкспресс" отменит несколько рейсов в Домодедово 16 декабря

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

"Аэроэкспресс" 16 декабря отменит несколько утренних рейсов в аэропорт Домодедово и обратно в столицу. Об этом сообщается на сайте компании.

Расписание поездов меняется из-за проведения ремонтных работ. Аэроэкспрессы с Павелецкого вокзала в Домодедово не будут ходить с 5:30 до 11:30 включительно. С 12:00 все рейсы в аэропорт будут соответствовать расписанию.

Из аэропорта поезда не будут ходить с 5:15 до 12:30 включительно. С 13:00 движение возобновиться в обычном режиме.