Движение автомобилей временно приостановят на Крымском мосту 8 ноября

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Автомобильное движение на Крымском мосту будет временно приостановлено 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

"8 ноября с 04:00 до 16:00 (по московскому времени. – Прим. ред.) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами", – говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что запуск движения по обеим полосам правой стороны Крымского моста запланирован на 20 декабря. По его словам, монтаж новых пролетных строений пройдет в период с 5 по 10 ноября.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту 8 октября. Из-за взрыва произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который проходил мимо. Жертвами ЧП стали четыре человека.

Ответственность за подготовку и осуществление теракта президент России Владимир Путин возложил на спецслужбы Украины.



Открыть движение по обеим полосам Крымского моста планируется 20 декабря – Хуснуллин

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