В метро в День города можно будет пройти за 1 рубль

18:30
18:30
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В эти выходные, 7 и 8 сентября, в честь празднования Дня города стоимость проезда в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) при оплате бесконтактной картой "Мир" составит 1 рубль. Прием банковских карт на турникетах обеспечит банк ВТБ. Акцию запустила платежная система "Мир".
Воспользоваться скидкой могут жители Москвы и гости города, достаточно приложить карту "Мир" любого банка к одному из боковых турникетов, которые поддерживают этот способ оплаты. В вестибюлях каждой станции метро и МЦК есть минимум два таких турникета.
С карты будет списываться полная стоимость разовой поездки (42 рубля). В течение нескольких минут 41 рубль вернется на счет карты. Одна поездка по карте "Мир" будет стоить всего 1 рубль.
"29 августа 2019 года платежная система "Мир" предоставила держателям бесконтактных карт "Мир" скидку на проезд в Московском метрополитене в размере 15 рублей, скидка будет доступна до конца года. С первых дней запуска акции мы видим интерес к бесконтактной оплате проезда в столичной подземке, поэтому решили сделать практически символическую плату на День города, чтобы таким образом поздравить всех, кто проведет эти выходные в Москве", – сказал коммерческий директор платежной системы "Мир" Максим Лазырин.
Держатели национальных платежных карт после выходных продолжат ездить на метро с выгодой. До конца этого года стоимость проезда при оплате на турникетах с бесконтактной технологией составит 27 рублей.
Как столица отметит День города
Сюжет: День города – 2019
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