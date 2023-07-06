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15:32

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Москва 24: специалисты расскажут, как меняется транспортная отрасль в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

7 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "10 лет Транспортной Ассоциации Московской Агломерации: о результатах работы объединения".

Перед журналистами выступят:

  • председатель правления, директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли "ТАМА" Норайр Блудян;
  • заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Владимир Романовский;
  • советник начальника Московской административной дорожной инспекции Анатолий Сорокин;
  • генеральный директор АО "ЦППК" Иван Конев;
  • генеральный директор ООО "Группа автолайн" Альберт Ахметшин.

Смотрите прямую трансляцию 7 июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

транспортпресс-конференция
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