15:32События
Москва 24: специалисты расскажут, как меняется транспортная отрасль в столице
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
7 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "10 лет Транспортной Ассоциации Московской Агломерации: о результатах работы объединения".
Перед журналистами выступят:
- председатель правления, директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли "ТАМА" Норайр Блудян;
- заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Владимир Романовский;
- советник начальника Московской административной дорожной инспекции Анатолий Сорокин;
- генеральный директор АО "ЦППК" Иван Конев;
- генеральный директор ООО "Группа автолайн" Альберт Ахметшин.
Смотрите прямую трансляцию 7 июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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