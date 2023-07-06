Москва 24: специалисты расскажут, как меняется транспортная отрасль в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

7 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "10 лет Транспортной Ассоциации Московской Агломерации: о результатах работы объединения".

Перед журналистами выступят:



председатель правления, директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли "ТАМА" Норайр Блудян;

заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Владимир Романовский;

советник начальника Московской административной дорожной инспекции Анатолий Сорокин;

генеральный директор АО "ЦППК" Иван Конев;

генеральный директор ООО "Группа автолайн" Альберт Ахметшин.

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Смотрите прямую трансляцию 7 июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.