Поезда на МЦК 8 марта будут ездить по расписанию выходного дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Ласточки" на МЦК 8 марта будут курсировать по расписанию выходного дня, сообщает пресс-служба МЖД. С 12:30 до 18:00 они будут ездить каждые пять минут, в остальное время – каждые 10 минут.

Во время длинных выходных также изменится график движения электричек. 7 марта пригородные поезда на Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском направлениях будут курсировать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта – по графику субботы, 10 марта – по расписанию воскресенья. Иначе будут ходить и электрички Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.

Из-за работ по развитию железнодорожной инфраструктуры 9 и 10 марта на Горьковском направлении выведут несколько пригородных поездов на участке Москва – Железнодорожная. У некоторых электричек изменится время отправления и число остановок на маршруте. Это коснется остановок Серп и Молот, Чухлинка, Кусково, Новогиреево, Реутово, Никольское, Салтыковская и Кучино.

Парковка в Москве в праздники станет бесплатной. 8 и 9 марта оставить машину можно будет на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам.