EgyptAir может запустить рейсы между Каиром и Москвой с 20 февраля

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Египетская авиакомпания EgyptAir может запустить рейсы из Москвы в Каир и обратно с 20 февраля.

В настоящий момент перевозчик ждет разрешения от Росавиации. Полеты могут начаться и раньше, если разрешение выдадут до этой даты. Слоты для рейсов уже зарезервированы, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что авиакомпания будет совершать полеты в столицу Египта из аэропорта Домодедово и обратно по вторникам, четвергам и воскресеньям. В московском аэропорту рассказали о готовности к обслуживанию рейсов по этим направлениям.

Ранее сообщалось, что из России в Египет планируется запустить до пяти авиарейсов в неделю. Вопрос возобновления чартерных перелетов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх будет обсуждаться в апреле.

Авиасообщение с Египтом прервали более двух лет назад, когда в результате взрыва российского лайнера над Синаем погибли 224 человека. 4 января 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушных перевозок в Каир.