Столичных водителей призвали быть внимательными из-за прогнозируемой грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 12:00 и до конца среды, 5 июля, в Москве ожидаются сильные порывы ветра и гроза, в связи с чем департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города обратился к водителям с просьбой быть внимательнее на дорогах.

В официальном телеграм-канале Дептранса отмечается, что во время непогоды автомобилисты должны сохранять бдительность и внимательность во время передвижения по дорогам Москвы, держать дистанцию между другими участниками движения и не отвлекаться на смартфон во время поездки.

Также не стоит парковать автомобили рядом с деревьями или шаткими конструкциями, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали появление грозы 5 июля, погода изменится с 12:00 и останется такой до конца дня. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

В связи с этим жителей города призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.



"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 5 июля