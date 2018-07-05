Проезд в Москве для пенсионеров из Подмосковья может стать бесплатным

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил сделать бесплатным проезд в Москве для жителей Подмосковья старше 60 лет. Об этом он заявил в ходе выступления в Московской областной думе.

"Предлагаю с 1 сентября ввести новую льготу по бесплатному проезду в Москве на общественном транспорте для всех жителей Подмосковья начиная с 60 лет и старше", – сказал он, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что пенсионеры столицы и Подмосковья смогут бесплатно ездить в пригородных поездах с 1 августа. Такое решение приняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По мнению Сергея Собянина, бесплатный проезд для пенсионеров – это правильная и справедливая мера, поскольку пригородные электрички – неотъемлемая часть транспортной системы Москвы.

В общей сложности право бесплатного проезда получат 2,8 миллиона человек, из которых 1,6 миллиона – жители Москвы и 1,2 миллиона – жители Московской области.