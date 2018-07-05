Велопатруль выявил 21 нарушение правил парковки на Бульварном кольце за неделю

Фото: Агентство "Москва"

За неделю работы велопатруль ЦОДД зафиксировал 21 нарушение автомобилистами правил парковки в районе Бульварного кольца. Именно столько раз с 25 июня водители оставляли свои машины под запрещающими знаками на велодорожках, сообщает Агентство "Москва".

Для фиксации нарушителей велоинспектор использовал мобильное приложение "Помощник Москвы". Еще несколько нарушителей покинули велодорожку после беседы с сотрудником велопатруля.

Помимо этого, за прошедшую рабочую неделю велопатруль оформил один европротокол, проконсультировал граждан в трех случаях ДТП, не подходящих под европротокол, подал 10 заявок на неисправности светофоров и дорожных знаков, оказал помощь автомобилисту с заменой колеса и поиском автомобильного насоса.

Также велопатруль три раза помог туристам в поиске пункта назначения, два раза оказал помощь в получении велосипеда в сервисах проката "Велобайк", оказал техническую помощь с велосипедом иностранцу.

25 июня на дорогах и улицах столицы появилась новая служба – велопатруль. Пока он работает в тестовом режиме и будет помогать велосипедистам, пешеходам и даже автомобилистам.

Сотрудников велопатруля снабдили ремкомплектом для велосипеда, бланками европротокола, а также аптечкой, водой и огнетушителем. Благодаря трекеру ситуационный центр сможет в режиме онлайн наблюдать за тем, где в этот момент находится патрульный, и давать ему указания.