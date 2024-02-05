Москва онлайн покажет обзор национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS



6 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть обзор 11-й национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS в "Крокус Экспо".

Корреспондент Лариса Соколова пообщается с участниками выставки и расскажет о новых отечественных технологиях и развитии аэропортовой инфраструктуры.

На выставке будут представлены 110 компаний из 13 регионов России, а также из Белоруссии, Китая и Ирана.

Смотрите прямую трансляцию 6 февраля в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.