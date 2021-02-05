Компенсационные автобусы на Киевском направлении МЖД запустят 7 февраля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Компенсационные автобусы на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) начнут курсировать утром 7 февраля, сообщает пресс-служба АО "Центральная ППК".
Там пояснили, что с 22:55 6 февраля до 9:55 7 февраля на станции Толстопальцево будут проводиться работы по обновлению железнодорожной инфраструктуры, из-за чего изменится расписание поездов на участке Солнечная – Апрелевка.
"Некоторые электропоезда проследуют по укороченному маршруту. Несколько рейсов будут выведены из расписания. Для удобства пассажиров в этот день будут запущены компенсационные автобусы", – говорится в сообщении.
Уточняется, что для проезда в автобусе пассажиру необходимо будет предъявить билет на пригородный поезд на данном маршруте. Фактическое время отправления автобусов будет зависеть от ситуации на Киевском шоссе, в связи с чем рекомендуется планировать поездку заранее.
Ранее сообщалось, что расписание электричек между станциями Курская и Дмитровская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменилось в феврале. С 13:00 до 15:00 поезда на этом участке не ходят. Также увеличены интервалы движения на всем диаметре.
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