Мосгортранс запустит дополнительные автобусы по трамвайным маршрутам

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Мосгортранс запустит дополнительные автобусы по столичным трамвайным маршрутам в случае увеличения интервалов движения, сообщает пресс-служба предприятия.

Более 40 автобусов планируется направить на 14 основных трамвайных маршрутов. Продолжается мониторинг состояния контактной сети и других объектов инфраструктуры наземного городского транспорта.

В подготовке утреннего выезда автобусов, троллейбусов и трамваев на линии задействовано более 1,4 тысячи сотрудников и около 180 машин специальной техники.

За ночь дорожные службы очистили разворотные кольца, трамвайные пути и стрелочные переводы, а также проконтролировали состояние контактной сети электротранспорта. В работах задействовали почти 60 единиц спецтехники, в том числе вышки для ремонта и обслуживания контактной сети и трамваи-снегоочистители.

Список трамвайных маршрутов, для которых зарезервированы дополнительные автобусы можно посмотреть здесь. Также Мосгортранс попросил автомобилистов не создавать помехи движению общественного транспорта, не выезжать на трамвайные пути и выделенные полосы.

По прогнозам синоптиков, небольшие снегопады сохранятся в столице на протяжении всей рабочей недели. Может выпасть примерно 2–5 сантиметров снега.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!