Автобусы-амфибии выйдут на дороги Москвы в 2020 году

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Первые автобусы-амфибии запустят в столице по туристическому маршруту от парка "Зарядье", вдоль Красной площади, храма Христа Спасителя и других достопримечательностей. Тестирование начнется в 2020 году.
Новый вид транспорта сможет преодолевать путь и по городским улицам, и по акватории Москвы-реки. Автобус способен плавать благодаря своей нижней части со скошенным дном как у катера. Кабину могут оборудовать радиостанцией и приборами морской навигации.
"На маршруте планируется 5 остановок. Водная часть, по предварительным расчетам, займет около часа, а сухопутная – 30-40 минут", – рассказала порталу Москва 24 пресс-секретарь "МосТрансПроект" Марина Курганская
Такие автобусы безопасны для окружающей среды, в том числе для водоемов. Ими пользуются в Амстердаме, Бостоне, Сан-Франциско, Оттаве, Монреале, Торонто, в Глазго, Будапеште и Роттердаме.
Ранее сообщалось, что столичные власти в ближайшие три года выделят Мосгортрансу 425 миллионов рублей на закупку и обслуживание туристических автобусов-амфибий. На первом этапе планируется закупить пять автобусов-амфибий. С поставщиком заключат сервисный контракт или контракт жизненного цикла.
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