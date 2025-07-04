Столичная ГАИ проведет рейд по самокатчикам и велосипедистам

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Профилактическое мероприятие "СИМ (средства индивидуальной мобильности. – Прим. ред.). Велосипедист" пройдет в Москве с 5 по 6 июля, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Целью рейда станут профилактика и предупреждение дорожного травматизма и пропаганда соблюдения ПДД пользователями СИМ. Особое внимание будет уделено юным участникам движения на самокатах и других средствах передвижения.

"Сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на СИМ и велосипедах, а также использовании защитной экипировки", – говорится в сообщении.

Ранее один из сервисов кикшеринга оштрафовал пользователя на самокате, который наехал на женщину с коляской. Инцидент произошел на Покровском бульваре Москвы, в результате ребенок получил ушибы и ссадины. Пользователя выявили и, кроме штрафа, навсегда заблокировали в сервисе.

